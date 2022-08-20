В окупованому Мелітополі повідомляють про серію вибухів: горить військова база окупантів

Деталі

За попередніми даними влучне попадання в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому.

Цитата

“Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим іде досі. Проте якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога“, - йдеться в повідомленні.

Деталі уточнюються.

Нагадаємо

У Севастополі повідомляють про щонайменше 9 вибухів.