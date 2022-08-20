В окупованому Мелітополі повідомляють про серію вибухів: горить військова база окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи. За попередніми даними – горить військова база окупантів. Про це інформує УНН.
Деталі
За попередніми даними влучне попадання в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому.
Цитата
“Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим іде досі. Проте якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога“, - йдеться в повідомленні.
Деталі уточнюються.
Нагадаємо
У Севастополі повідомляють про щонайменше 9 вибухів.