У Севастополі повідомляють про серію вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кримський проєкт української служби Радіо Свобода «Крим.Реалії» повідомляють про серію вибухів у Севастополі, передає УНН.
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Ввечері у Севастополі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Згідно з повідомленнями російських та кримських ЗМІ, над містом працює російська ППО.
Як повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер», упродовж хвилини було чути 9 пусків ракет.
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«У Севастополі також стріляють. Протягом хвилини – дев'ять пусків, чути по всьому місту», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
В районі Євпаторії в окупованому Криму пролунало три «бавовни».