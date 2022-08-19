В районі Євпаторії в окупованому Криму пролунало три «бавовни»
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В районі Євпаторії в тимчаово окупованому Криму пролунало три вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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«В районі Євпаторії бавовна. Майже. Три вибухи біля с. Уютноє. Повітряна тривога, мраZота. Маріупольці що відправили своїх дітей на відпочинок в Євпаторію - це був найбезглуздіший вчинок. Казали - не вірте окупантам. Немає в українському Криму безпеки при окупації», - написав Андрющенко у Telegram.
Деталі
Раніше Telegram-канали писали, що в Євпаторії працює ППО росіян. Кажуть, над військовою частиною.
Доповнення
Радник голови ОП Олексій Арестович прокоментував серію вибухів в тимчасово окупованому Криму та в Бєлгородській області, що лунали пізно ввечері 18 серпня.
Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), існує кілька можливих причин вибухів в тимчасово окупованому Криму, однак наразі неможливо достеменно підтвердити джерело їхнього походження.