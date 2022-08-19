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В районі Євпаторії в окупованому Криму пролунало три «бавовни»

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. В районі Євпаторії в тимчаово окупованому Криму пролунало три вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

В районі Євпаторії в окупованому Криму пролунало три «бавовни»

Цитата

«В районі Євпаторії бавовна. Майже. Три вибухи біля с. Уютноє. Повітряна тривога, мраZота. Маріупольці що відправили своїх дітей на відпочинок в Євпаторію - це був найбезглуздіший вчинок. Казали - не вірте окупантам. Немає в українському Криму безпеки при окупації», - написав Андрющенко у Telegram.

Деталі

Раніше Telegram-канали писали, що в Євпаторії працює ППО росіян. Кажуть, над військовою частиною.

Доповнення

Радник голови ОП Олексій Арестович прокоментував серію вибухів в тимчасово окупованому Криму та в Бєлгородській області, що лунали пізно ввечері 18 серпня.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), існує кілька можливих причин вибухів в тимчасово окупованому Криму, однак наразі неможливо достеменно підтвердити джерело їхнього походження.

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