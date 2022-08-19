В районе Евпатории в оккупированном Крыму прозвучали три «хлопка»
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В районе Евпатории во временем оккупированном Крыму прогремели три взрыва. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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«В районе Евпатории хлопок. Почти. Три взрыва возле с. Уютное. Воздушная тревога, мраZота. Мариупольцы отправившие своих детей на отдых в Евпаторию – это был самый нелепый поступок. Говорили – не верьте оккупантам. Нет в украинском Крыму безопасности при оккупации», – написал Андрющенко в Telegram.
Детали
Ранее Telegram-каналы писали, что в Евпатории работает ПВО россиян. Говорят, над воинской частью.
Дополнение
Советник председателя ОП Алексей Арестович прокомментировал серию взрывов во временно оккупированном Крыму и в Белгородской области, звучавших поздно вечером 18 августа.
Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), существует несколько возможных причин взрывов во временно оккупированном Крыму, однако пока невозможно подтвердить источник их происхождения.