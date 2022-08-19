В районе Евпатории в оккупированном Крыму прозвучали три «хлопка»

Цитата

«В районе Евпатории хлопок. Почти. Три взрыва возле с. Уютное. Воздушная тревога, мраZота. Мариупольцы отправившие своих детей на отдых в Евпаторию – это был самый нелепый поступок. Говорили – не верьте оккупантам. Нет в украинском Крыму безопасности при оккупации», – написал Андрющенко в Telegram.

Детали

Ранее Telegram-каналы писали, что в Евпатории работает ПВО россиян. Говорят, над воинской частью.

Дополнение

Советник председателя ОП Алексей Арестович прокомментировал серию взрывов во временно оккупированном Крыму и в Белгородской области, звучавших поздно вечером 18 августа.

Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), существует несколько возможных причин взрывов во временно оккупированном Крыму, однако пока невозможно подтвердить источник их происхождения.