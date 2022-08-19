Експерти ISW назвали можливі причини вибухів в тимчасово окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), існує кілька можливих причин вибухів в тимчасово окупованому Криму, однак наразі неможливо достеменно підтвердити джерело їхнього походження, передає УНН.
Деталі
Як зазначають експерти, за інформацією російської сторони, їхня протиповітряна оборона збила безпілотник, однак ISW не може незалежно перевірити, чи справді російська ППО збила український БПЛА, і чи був якийсь безпілотник в Керчі чи Бельбеку.
"Незрозуміло, чи вибухи, про які повідомляється, спричинені українськими атаками чи розвідкою, поганим поводженням росіян з військовою технікою, успішною роботою російської ПВО, чи нервовими російськими окупантами, які, ймовірно, готуються до атак у районах, що раніше вважалися недосяжними для української армії", - пишуть про можливі причини вибухів експерти ISW.
Також аналітики зазначають, що українські захисники продовжуватимуть свою кампанію з ударів по російських військових об'єктах в окупованому росією Криму, щоб погіршити логістичні можливості рф та підтримати операції на західному березі Дніпра.
Нагадаємо
16 серпня вранці у тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Повідомляли, що горить склад боєприпасів під Джанкоєм. Згодом міноборони рф назвало це "диверсією".
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що трансформаторна станція поблизу міста Джанкой, де сталася пожежа, могла б використовуватися для постачання електроенергії із Запорізької атомної електростанції до Криму.
Жителі Керчі заявили, що ввечері, 18 серпня, чули гучні звуки, схожі на вибухи. За інформацією із соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу.
У тимчасово окупованому Криму повідомляють про потужні вибухи у районі аеродрому "Бельбек".