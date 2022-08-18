У Криму повідомляють про вибухи в районі аеродрому "Бельбек"

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У Севастополі прогриміли вибухи на російському військовому аеродромі "Бельбек".

Як кажуть жителі тимчасово окупованого Криму, вони чули кілька потужних вибухів, після цього на місце події поїхали російські рятувальники. Окупаційна "влада" Криму поки інформацію не підтвердила.

Нагадаємо

Жителі Керчі заявили, що ввечері, 18 серпня, чули гучні звуки, схожі на вибухи. За інформацією із соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу.