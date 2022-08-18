В Крыму сообщают о взрывах в районе аэродрома "Бельбек"

Детали

В Севастополе прогремели взрывы на российском военном аэродроме "Бельбек".

Как говорят жители временно оккупированного Крыма, они слышали несколько мощных взрывов, после этого на место происшествия отправились российские спасатели. Оккупационные "власти" Крыма пока информацию не подтвердили.

Напомним

Жители Керчи заявили, что вечером, 18 августа, слышали громкие звуки, похожие на взрывы. По информации из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. У людей задрожали стекла, сработали сирены автомобилей. Керчане начали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу.