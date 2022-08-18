У Криму повідомили про звуки вибухів, окупаційна влада каже "спрацювала система ППО"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Жителі Керчі заявили, що ввечері, 18 серпня, чули гучні звуки, схожі на вибухи. За інформацією із соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу, пише УНН з посиланням на Крим.Реалії.
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"О 20:56 пролунав ще один потужний звук, схожий на вибух, і в небі через пару секунд з'явився вогненний спалах, який зник також через пару секунд", - повідомили адміністратори пабліку "Керч" у соцмережах.
На ситуацію відреагував "радник глави Криму" Сергія Аксьонова Олег Крючков.
"Попередньо. У Керчі спрацювали системи ППО. Небезпеки для міста та мосту немає", – написав він у Telegram.
Раніше
На авіабазі 9 серпня пролунали вибухи, внаслідок яких було знищено не менше семи російських бойових літаків і загинула щонайменше одна людина. Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за ті події.
Чергова серія вибухів сталася у вівторок 16 серпня у Криму — цього разу на складі боєприпасів у Майському та на аеродромі у Гвардійському. Російські офіційні особи заявили, що інцидент у Майському став результатом саботажу, але не уточнили, який вид саботажу і хто, на їхню думку, відповідає за ці дії.