Під Сімферополем "бавовна": місцеві жителі повідомляють про дим над військовою авіабазою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Місцеві жителі повідомляють, що над військовою авіабазою під Сімферополем у тимчасово окупованому Криму піднімається чорний дим. До цього там чули вибухи. Про це інформує УНН із посиланням на росЗМІ.
Цитата
"Над військовою авіабазою у смт Гвардійське Сімферопольського району Криму стоять клуби чорного диму, повідомляють місцеві жителі. За словами громадян, раніше на території військового об'єкту пролунало кілька вибухів", – йдеться у повідомленні.
Деталі
За інформацією росЗМІ, військові відомства та правоохоронні органи перевіряють версію атаки безпілотника на склад боєприпасів.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram також повідомив, що над військовим аеродромом Sarabuz/Гвардійське під Сімферополем лунають вибухи та піднімається чорний дим.
"Та що за святковий день сьогодні", – додав він.
Доповнення
Сьогодні вранці у тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Повідомляли, що горить склад боєприпасів під Джанкоєм. Згодом це підтвердило міноборони рф.
Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що тисячі громадян росії після сьогоднішніх вибухів у Криму прямують у бік Керченського мосту.