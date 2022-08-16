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Под Симферополем "хлопок": местные жители сообщают о дыме над военной авиабазой

Киев • УНН

 • 253973 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Местные жители сообщают, что над военной авиабазой под Симферополем во временно оккупированном Крыму поднимается чёрный дым. До этого там слышали взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Под Симферополем "хлопок": местные жители сообщают о дыме над военной авиабазой

Цитата

"Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, сообщают местные жители. По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов", – говорится в сообщении.

Детали

По информации росСМИ, военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию атаки беспилотника на склад боеприпасов.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram также сообщил, что над военным аэродромом Sarabuz/Гвардейское под Симферополем раздаются взрывы и поднимается черный дым.

"Да что за праздничный день сегодня", – добавил он.

Дополнение

Сегодня утром во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы. Сообщали, что горит склад боеприпасов под Джанкоем. Позже это подтвердило минобороны рф.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что тысячи граждан россии после сегодняшних взрывов в Крыму направляются в сторону Керченского моста.

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