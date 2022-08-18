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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму сообщили о звуках взрывов, оккупационные власти говорят "сработала система ПВО"

Киев • УНН

 • 152651 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Жители Керчи заявили, что вечером, 18 августа, слышали громкие звуки, похожие на взрывы. По информации из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. У людей задрожали стекла, сработали сирены автомобилей. Керчане начали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу, пишет УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

В Крыму сообщили о звуках взрывов, оккупационные власти говорят "сработала система ПВО"

Цитата

"В 20:56 раздался еще один мощный звук, похожий на взрыв, и в небе через пару секунд появилась огненная вспышка, которая исчезла также через пару секунд", - сообщили администраторы паблика "Керчь" в соцсетях.

На ситуацию отреагировал "советник главы Крыма" Сергея Аксенова Олег Крючков.

"Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасностей для города и моста нет", – написал он в Telegram.

Ранее

На авиабазе 9 августа прогремели взрывы, в результате которых было уничтожено не менее семи российских боевых самолетов и погиб по меньшей мере один человек. Украина официально не взяла на себя ответственность за эти события.

Очередная серия взрывов произошла во вторник 16 августа в Крыму — на этот раз на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском. Российские официальные лица заявили, что инцидент в Майском стал результатом саботажа, но не уточнили, какой вид саботажа и кто, по их мнению, отвечает за эти действия.

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