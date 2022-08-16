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У Криму знову вибухи: повідомляють, що горить склад боєприпасів під Джанкоєм

Київ • УНН

 • 327259 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. З села Майське під Джанкоєм на півночі тимчасово окупованого Криму повідомляють, що горить склад боєприсів. Відео поиширюють російські Telegram-канали, пише УНН.

У Криму знову вибухи: повідомляють, що горить склад боєприпасів під Джанкоєм

Цитата

«Склад боєприсів горить на півночі Криму у селі Майське. Через вогонь здетонували снаряди. За нашою інформацією, палати почало з початку близько шостої години ранку. МНС оточило територію в радіусі двох кілометрів, фахівці планують евакуювати жителів найближчих будинків», - йдеться у повідомленні Mash.

Деталі

При цьому державні росЗМІ повідомляють, що у Джанкої в тимчасово окупованому Криму горить трансформаторна підстанція.

У силових структурах тимчасово окупованого Кримського півострова стверджують, що трансформаторна підстанція почала горіти після сильної "бавовни" о 6-й годині ранку у вівторок.

Російський так званий “глава” тимчасово окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що виїхав на місце події в село Майське під Джанкоєм. «Виїхав у село Майське Джанкойського району. Обставини події з'ясовуються. Інформуватиму в міру надходження даних», - написав він у Telegram.

Окрім того, росЗМІ публікують відео пожежі. Додамо, на деяких відео присутня ненормативна лексика.

Народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram зазначив, що в Джанкої розташована військова авіабаза, на якій знаходиться 39-й вертолітний полк.

Також він опублікував відео моменту вибуху на підстанції у селищі Азовське поряд із Джанкоєм.

Доповнення

9 серпня, у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі "Саки". На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли затори, а очевидці помітили "швидкі".

Повітряні сили Збройних сил України підтвердили знищення дев'яти літаків загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Різні джерела повідомляють, що було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки – переважно винищувачів та розвідників.

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