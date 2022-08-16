В Крыму снова взрывы: сообщают, что горит склад боеприпасов под Джанкоем

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«Склад боеприсов горит на севере Крыма в селе Майское. Из-за огня сдетонировали снаряды. По нашей информации, полыхать начало около шести часов утра. МЧС оцепило территорию в радиусе двух километров, специалисты планируют эвакуировать жителей близстоящих домов», - говорится в сообщении Mash.

Детали

При этом государственные росСМИ сообщают, что в Джанкое во временно оккупированном Крыму горит трансформаторная подстанция.

В силовых структурах временно оккупированного Крымского полуострова утверждают, что трансформаторная подстанция начала гореть после сильного "хлопка" в 6 часов утра во вторник.

Российский так называемый “глава” временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что выехал на место происшествия в село Майское под Джанкоем. «Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», - написал он в Telegram.

Кроме того, росСМИ и паблики публикуют видео пожара. Добавим, на некоторых видео присутствует ненормативная лексика.

Народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram отметил, что в Джанкое находится военная авиабаза, на которой находится 39-й вертолетный полк.

Также он опубликовал видео момента взрыва на подстанции в поселке Азовское рядом с Джанкоем.

Дополнение

9 августа, во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме "Саки". На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Различные источники сообщают, что было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиатехники – преимущественно истребителей и разведчиков.