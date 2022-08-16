В Крыму снова взрывы: сообщают, что горит склад боеприпасов под Джанкоем

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 17313 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 53851 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 95832 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 130593 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 128965 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 281251 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136191 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123046 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 381190 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84487 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 5404 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 10226 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 3726 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 14351 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 14251 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 281222 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 302728 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 381169 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 357412 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 403288 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 1446 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 81209 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 114709 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 134312 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 173010 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

В Крыму снова взрывы: сообщают, что горит склад боеприпасов под Джанкоем

Киев • УНН

 • 327259 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Из села Майского под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщают, что горит склад боеприсов. Видео распространяют российские Telegram-каналы, пишет УНН.

В Крыму снова взрывы: сообщают, что горит склад боеприпасов под Джанкоем

Цитата

«Склад боеприсов горит на севере Крыма в селе Майское. Из-за огня сдетонировали снаряды. По нашей информации, полыхать начало около шести часов утра. МЧС оцепило территорию в радиусе двух километров, специалисты планируют эвакуировать жителей близстоящих домов», - говорится в сообщении Mash.

Детали

При этом государственные росСМИ сообщают, что в Джанкое во временно оккупированном Крыму горит трансформаторная подстанция.

В силовых структурах временно оккупированного Крымского полуострова утверждают, что трансформаторная подстанция начала гореть после сильного "хлопка" в 6 часов утра во вторник.

Российский так называемый “глава” временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что выехал на место происшествия в село Майское под Джанкоем. «Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», - написал он в Telegram.

Кроме того, росСМИ и паблики публикуют видео пожара. Добавим, на некоторых видео присутствует ненормативная лексика.

Народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram отметил, что в Джанкое находится военная авиабаза, на которой находится 39-й вертолетный полк.

Также он опубликовал видео момента взрыва на подстанции в поселке Азовское рядом с Джанкоем.

Дополнение

9 августа, во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме "Саки". На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Различные источники сообщают, что было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиатехники – преимущественно истребителей и разведчиков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81