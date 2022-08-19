Эксперты ISW назвали возможные причины взрывов во временно оккупированном Крыму

Детали

Как отмечают эксперты, по информации российской стороны, их противовоздушная оборона сбила беспилотник, однако ISW не может независимо проверить, действительно ли российская ПВО сбила украинский БПЛА, и был ли какой-нибудь беспилотник в Керчи или Бельбеке.

"Непонятно, взрывы, о которых сообщается, вызваны украинскими атаками или разведкой, плохим обращением россиян с военной техникой, успешной работой российской ПВО или нервными российскими оккупантами, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, которые ранее считались недосягаемыми для украинской армии", - пишут о возможных причинах взрывов эксперты ISW.

Также аналитики отмечают, что украинские защитники будут продолжать свою кампанию по ударам по российским военным объектам в оккупированном россией Крыму, чтобы ухудшить логистические возможности рф и поддержать операции на западном берегу Днепра.

Напомним

16 августа утром во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы. Сообщалось, что горит склад боеприпасов под Джанкоем. Впоследствии минобороны рф назвало это "диверсией".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что трансформаторная станция вблизи города Джанкой, где произошел пожар, могла бы использоваться для поставки электроэнергии из Запорожской атомной электростанции в Крым.

Жители Керчи заявили, что вечером, 18 августа, слышали громкие звуки, похожие на взрывы. По информации из соцсетей, первые громкие взрыва "вся Керчь услышала" в 20:42. У людей задрожали стекла, сработали сирены автомобилей. Керчане начали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу.

Во временно оккупированном Крыму сообщают о мощных взрывах в районе аэродрома "Бельбек".