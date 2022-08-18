"Бавовна" та повітряна тривога у Криму: Арестович прокоментував вибухи у Керчі та Севастополі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Радник голови ОП Олексій Арестович прокоментував серію вибухів в тимчасово окупованому Криму та в Бєлгородській області, що лунали пізно ввечері 18 серпня, передає УНН.
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"Авіабаза Бельбек (Крим), прильоти. Повітряна тривога в Керчі. Повітряна тривога в Севастополі. У Бєлгородській області вибухають склади армійського рівня (20-ї армії), що воює на Ізюмському напрямку. Як Ви розумієте - ми тут ні до чого. Курити менше треба", - написав Арестович.
Доповнення
У додатку "Повітряна тривога" з'явилося повідомлення, що у Севастополі лунає сирена.
Нагадаємо
Жителі Керчі заявили, що ввечері, 18 серпня, чули гучні звуки, схожі на вибухи. За інформацією із соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу.
Також у тимчасово окупованому Криму повідомляють про потужні вибухи у районі аеродрому "Бельбек".
А у рф знову "бавовна": у Бєлгородській області горить склад з боєприпасами.