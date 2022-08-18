"Хлопок" и воздушная тревога в Крыму: Арестович прокомментировал взрывы в Керчи и Севастополе

Цитата

"Авиабаза Бельбек (Крым), прилеты. Воздушная тревога в Керчи. Воздушная тревога в Севастополе. В Белгородской области взрываются составы военного на Изюмском направлении армейского уровня (20-й армии). Как Вы понимаете - мы здесь ни до чего. Курить меньше надо", - написал Арестович.

Дополнение

В приложении "Воздушная тревога" появилось сообщение, что в Севастополе раздается сирена.

Напомним

Жители Керчи заявили, что вечером, 18 августа, слышали громкие звуки, похожие на взрывы. По информации из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. У людей задрожали стекла, сработали сирены автомобилей. Керчане начали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу.

Также в временно оккупированном Крыму сообщают о мощных взрывах в районе аэродрома "Бельбек".

А в рф снова "хлопок": в Белгородской области горит склад с боеприпасами.