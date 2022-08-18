У рф знову "бавовна": у Бєлгородській області горить склад з боєприпасами

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«У районі села Тимоново Валуйського міського округу загорівся склад з боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. Голова округу вивозить мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань», – повідомив Гладков.

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Причина пожежі встановлюється. У Telegram-каналі Mash зазначено, що голова округу вивозить мешканців на безпечну відстань.