В россии снова "хлопок": в Белгородской области горит склад с боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В рф – в Белгородской области – горит склад с боеприпасами. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков, передает УНН.
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«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Председатель округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоте на безопасное расстояние», – сообщил Гладков.
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Причина пожара устанавливается. В Telegram-канале Mash отмечено, что глава округа вывозит жителей на безопасное расстояние.