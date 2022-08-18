В россии снова "хлопок": в Белгородской области горит склад с боеприпасами

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«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Председатель округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоте на безопасное расстояние», – сообщил Гладков.

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Причина пожара устанавливается. В Telegram-канале Mash отмечено, что глава округа вывозит жителей на безопасное расстояние.