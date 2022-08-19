В Севастополе сообщают о серии взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Крымский проект украинской службы Радио Свобода «Крым.Реалии» сообщают о серии взрывов в Севастополе, передает УНН.
Детали
Вечером в Севастополе местные жители сообщили о звуках взрывов. Согласно сообщениям российских и крымских СМИ, над городом работает российская ПВО.
Как сообщает Telegram-канал «Крымский ветер», в течение минуты было слышно 9 пусков ракет.
Цитата
«В Севастополе также стреляют. В течение минуты – девять пусков, слышно по всему городу», – говорится в сообщении.
Напомним
В районе Евпатории в оккупированном Крыму прозвучало три «хлопка».