В Севастополе сообщают о серии взрывов

Детали

Вечером в Севастополе местные жители сообщили о звуках взрывов. Согласно сообщениям российских и крымских СМИ, над городом работает российская ПВО.

Как сообщает Telegram-канал «Крымский ветер», в течение минуты было слышно 9 пусков ракет.

Цитата

«В Севастополе также стреляют. В течение минуты – девять пусков, слышно по всему городу», – говорится в сообщении.

Напомним

В районе Евпатории в оккупированном Крыму прозвучало три «хлопка».