В оккупированном Мелитополе сообщают о серии взрывов: горит военная база оккупантов

Детали

По предварительным данным точное попадание в одну из российских военных баз, которую рашисты в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома.

Цитата

“Колаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, сработавшим их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если в росармии такая ПВО, ВСУ точно достанут их как можно“, - говорится в сообщении.

Детали уточняются.

Напомним

В Севастополе сообщают по меньшей мере 9 взрывах.