В оккупированном Мелитополе сообщают о серии взрывов: горит военная база оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе слышны взрывы. По предварительным данным – горит военная база оккупантов. Об этом информирует УНН.
Детали
По предварительным данным точное попадание в одну из российских военных баз, которую рашисты в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома.
Цитата
“Колаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, сработавшим их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если в росармии такая ПВО, ВСУ точно достанут их как можно“, - говорится в сообщении.
Детали уточняются.
Напомним
В Севастополе сообщают по меньшей мере 9 взрывах.