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В оккупированном Мелитополе сообщают о серии взрывов: горит военная база оккупантов

Киев • УНН

 • 247881 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе слышны взрывы. По предварительным данным – горит военная база оккупантов. Об этом информирует УНН.

В оккупированном Мелитополе сообщают о серии взрывов: горит военная база оккупантов

Детали

По предварительным данным точное попадание в одну из российских военных баз, которую рашисты в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома.

Цитата

“Колаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, сработавшим их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если в росармии такая ПВО, ВСУ точно достанут их как можно“, - говорится в сообщении.

Детали уточняются.

Напомним

В Севастополе сообщают по меньшей мере 9 взрывах.

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