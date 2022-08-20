Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области: более 300 человек без света
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram сообщил об обстрелах области. Об этом сообщает УНН.
Детали
За ночь оккупанты четыре раза обстреляли Никопольский и Криворожский районы области.
Никопольский район враг накрыл огнем трижды. В Никополь прилетели 10 снарядов из российской ствольной артиллерии. В городе повреждено 9 частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества до 300 человек. По Марганецкой общине враг попал из ствольной артиллерии и "Градов".
По Криворожскому району россияне направили "Ураганы". В Апостоловской общине есть разрушение нескольких домов и газопровода.
В обоих районах обошлось без потерь или пострадавших среди гражданского населения.
Напомним
Во временно оккупированном Мелитополе сообщают о взрывах в городе. По предварительным данным – горит военная база оккупантов.