Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области: более 300 человек без света

Детали

За ночь оккупанты четыре раза обстреляли Никопольский и Криворожский районы области.

Никопольский район враг накрыл огнем трижды. В Никополь прилетели 10 снарядов из российской ствольной артиллерии. В городе повреждено 9 частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества до 300 человек. По Марганецкой общине враг попал из ствольной артиллерии и "Градов".

По Криворожскому району россияне направили "Ураганы". В Апостоловской общине есть разрушение нескольких домов и газопровода.

В обоих районах обошлось без потерь или пострадавших среди гражданского населения.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе сообщают о взрывах в городе. По предварительным данным – горит военная база оккупантов.