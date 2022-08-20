ПВО сбила над Днепропетровской областью четыре ракеты "Калибр" - глава ОВА

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"Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровской областью все 4 ракеты «Калибр», которые россияне направили на область. Слава нашим военным", - написал Резниченко в Telegram.

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Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области, более 300 человек остались без света.