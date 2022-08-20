ПВО сбила над Днепропетровской областью четыре ракеты "Калибр" - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинская ПВО сбила сегодня утром в небе над Днепропетровской областью четыре вражеских ракеты "Калибр", сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровской областью все 4 ракеты «Калибр», которые россияне направили на область. Слава нашим военным", - написал Резниченко в Telegram.
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