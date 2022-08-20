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Точно в цель: четыре "Калибра" россиян под Днепром сбили четырьмя ракетами ЗРК

Киев • УНН

 • 249819 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Сегодня четыре российские ракеты "Калибр" под Днепром украинские силы сбили четырьмя ракетами ЗРК, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram, пишет УНН.

Точно в цель: четыре "Калибра" россиян под Днепром сбили четырьмя ракетами ЗРК

Цитата

"В районе города Днепр сбиты 4 ракеты Калибр. Нами применено только 4 ракеты комплекса С-300", - сообщил Залужный.

Детали

В ВС ВСУ сообщили, что 20 августа около 10 часов утра в Днепропетровской области зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре крылатые ракеты «Калибр», которые оккупанты выпустили из акватории Черного моря.

Кроме того, около 9.00 утра, зенитчики Воздушных Сил сбили еще один вражеский БпЛА.

Дополнение

О том, что украинская ПВО сбила сегодня утром в небе над Днепропетровской областью четыре вражеских ракеты "Калибр", ранее сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

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