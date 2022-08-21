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Над Херсонской областью зенитчики сбили три вражеских беспилотника

Киев • УНН

 • 77141 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня над Херсонской областью украинские зенитчики сбили три вражеских беспилотника. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует УНН.

Над Херсонской областью зенитчики сбили три вражеских беспилотника

Цитата

"21 августа, с 12.00 до 13.00 часов, в небе над Херсонской областью зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены сразу три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня (вероятно, “Орлан-10”) , которыми враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии", – говорится в сообщении.

Напомним

20 августа украинские военные сбили возле Днепра четыре российские ракеты "Калибр".

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