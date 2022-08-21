Над Херсонской областью зенитчики сбили три вражеских беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня над Херсонской областью украинские зенитчики сбили три вражеских беспилотника. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует УНН.
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"21 августа, с 12.00 до 13.00 часов, в небе над Херсонской областью зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены сразу три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня (вероятно, “Орлан-10”) , которыми враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии", – говорится в сообщении.
Напомним
20 августа украинские военные сбили возле Днепра четыре российские ракеты "Калибр".