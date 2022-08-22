Корабельная группировка врагов в Черном море нарастила свое присутствие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Оперативное командование “Юг“ сообщило, что Корабельная группировка в Черном море наращивает свое присутствие, пишет УНН.
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“Корабельная группировка в Черном море наращивает свое присутствие в общем количестве в 14 единиц, которые держатся на расчетно безопасном расстоянии за мысом Тарханкут.
При этом наготове 5 носов ракет типа “Калибр” с общим количеством более 30, и 1 ВДК“, – говорится в сообщении.
В командование добавили, что под вечер на побережье Одесщины уничтожена контролируемым подрывом еще одна морская мина, что штормовое море принесло к берегу.
Напомним
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