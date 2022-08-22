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В Украине готовы к провокациям россии 24 августа – Силы обороны юга

Киев • УНН

 • 178924 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина готова к возможным провокациям россии в День Независимости, 24 августа. Об этом во время брифинга заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

В Украине готовы к провокациям россии 24 августа – Силы обороны юга

Цитата

На вопрос, готова ли Украина к провокациям 24 августа, Гуменюк ответила:

"Да, мы осознаем, что это может быть, в частности, тяготение к таким сакральным датам у врага, и именно этим могут быть спровоцированы ракетные атаки, может быть активизация на фронте в определенных группах и формированиях. Мы готовы сознательно, готовы к этому, и просим мирное население также учесть это".

Дополнение

Оперативное командование “Юг“ сообщило, что корабельная группировка врага в Черном море наращивает свое присутствие.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что 24 августа россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отметил, что штурма Киева или наступления россиян в День Независимости Украины не будет. Однако, по его словам, армия рф имеет другие "сюрпризы", подготовленные преимущественно для мирного населения.

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