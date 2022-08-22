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ГУР попереджає про підвищену загрозу ракетних ударів та провокацій з боку рф на День незалежності України

Київ • УНН

 • 156667 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Напередодні свят є підвищена загроза ракетних ударів та провокацій з боку окупантів, як всередині України, так і за її межами. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов, передає УНН.

ГУР попереджає про підвищену загрозу ракетних ударів та провокацій з боку рф на День незалежності України

Цитата

“Населення попереджене, про те що, так, є підвищена загроза ракетних ударів, і це відповідає дійсності. Можливі і провокації, як всередині України, так і зовні… Вони (росіяни – ред.) справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути застереженими і готовими до того, що і День незалежності – наше головне свято держави, буде атаковано. Україна до цього готова”, – наголосив Юсов.

Деталі

Представник української розвідки додав, що громадяни України поінформовані, а Збройні Сили готові до атак. Він зазначив, що правдивим все ще залишається той факт, що росія має достатню кількість ракет, хоч вони й не високоточні.

Юсов закликав українців не нехтувати повітряними тривогами у найближчі дні, і бути обережними.

Окрім того, він додав, що у Чорному морі напередодні святкових днів буде задіяний увесь арсенал росіян.

“Ми можемо говорити, що напередодні саме цих днів буде задіяний, навіть з точки готовності, весь арсенал. Справді, Україна відстежує кількість готових до застосування «Калібрів», їх носіїв – ця інформація є, і вона публічно озвучується. Питання в тому, що Кремль намагається залякати Україну та світ. Але, думаю, це не вдасться, і українські сили оборони лише посилюють свої можливості”, – резюмував Юсов.

Доповнення

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що 24 серпня росія спробує збільшити кількість ракетних ударів по українських містах.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що Україна готова до можливих провокацій росії в День Незалежності, 24 серпня.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін зазначив, що штурму Києва чи наступу росіян в День Незалежності України не буде. Проте, за його словами, армія рф має інші "сюрпризи", підготовлені переважно для мирного населення.

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