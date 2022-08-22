ГУР предупреждает о повышенной угрозе ракетных ударов и провокаций со стороны рф в День независимости Украины

Цитата

“Население предупреждено, о том, да, есть повышенная угроза ракетных ударов, и это соответствует действительности. Возможны и провокации, как внутри Украины, так и снаружи… Они (русские – ред.) действительно помешаны на датах и ​​символах, поэтому вполне логично было бы быть оговоренными и готовыми к тому, что и День независимости – наш главный праздник государства, будет атакован. Украина к этому готова”, – подчеркнул Юсов.

Детали

Представитель украинской разведки добавил, что граждане Украины информированы, а Вооруженные Силы готовы к атакам. Он отметил, что правдивым все еще остается тот факт, что у россии достаточное количество ракет, хотя они и не высокоточны.

Юсов призвал украинцев не пренебрегать воздушными тревогами в ближайшие дни и быть осторожными.

Кроме того, он добавил, что в Черном море в канун праздничных дней будет задействован весь арсенал россиян.

“Мы можем говорить, что накануне именно этих дней будет задействован, даже с точки готовности, весь арсенал. Действительно, Украина отслеживает количество готовых к применению «калибров», их носителей – эта информация есть, и она публично озвучивается. Вопрос в том, что Кремль пытается запугать Украину и мир. Но, думаю, это не удастся, и украинские силы обороны лишь усиливают свои возможности”, – резюмировал Юсов.

Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что 24 августа россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что Украина готова к возможным провокациям россии в День Независимости, 24 августа.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отметил, что штурма Киева или наступления россиян в День Независимости Украины не будет. Однако, по его словам, армия россии имеет другие "сюрпризы", подготовленные преимущественно для мирного населения.