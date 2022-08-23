"Дні прекрасні, сусіди не дуже": глава держави застеріг українців від масових скупчень на День Незалежності

Цитата

«Ми говоримо, що ці дні можуть бути провокативними з боку рф. Вони не відрізняються від інших днів коли б'є ракетами тощо. Б'є по наших містах щоденно всі ці 6 місяців. Тому ми не говоримо про те, що раніше був мир та спокій, а завтра або сьогодні щось почнеться. Ми говоримо про те, що дійсно високий ризик, ми отримуємо ту чи іншу інформацію, що може бути провокація з боку рф, з боку окупантів. Тому не хочеться, щоб були великі скупчення на такі дні, але на жаль дні прекрасні, а сусіди не дуже»,- сказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що в Україні обов'язково відсвяткують перемогу й не одного разу відсвяткують відновлення незалежності.

«Але зараз потрібно обережно себе поводити… Будьте, будь ласка, обережними», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Зеленський раніше заявляв, що загроза збільшення кількості ворожих обстрілів сьогодні та у найближчі дні дійсно існує.

ГУР попереджало про підвищену загрозу ракетних ударів та провокацій з боку рф на День Незалежності України.

До цього радник керівника ОП Михайло Подоляк вказував, що 24 серпня росія спробує збільшити кількість ракетних ударів по українських містах.