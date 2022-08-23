Завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары: Зеленский дал советы украинцам

Цитата

"Уважаемые украинцы! Завтра – важный для всех нас день. И именно поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары", - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины, украинская разведка, спецслужбы сделают все, чтобы защитить людей – настолько, насколько это возможно.

"И мы обязательно ответим на любое проявление российского террора. Но, пожалуйста, завтра особо соблюдайте правила безопасности. Пожалуйста, соблюдайте режим комендантского часа. Учитывайте сигналы воздушной тревоги. Обращайте внимание на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы", - отметил Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский предостерег украинцев от массовых скоплений в День Независимости, ведь есть высокий риск, что могут быть провокации со стороны россии.

Кроме того, Зеленский ранее заявлял, что угроза увеличения количества вражеских обстрелов сегодня и в ближайшие дни действительно существует.

ГУР предупреждало о повышенной угрозе ракетных ударов и провокаций со стороны рф в День Независимости Украины.

До этого советник руководителя ОП Михаил Подоляк указывал, что 24 августа россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам.