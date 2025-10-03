Заволоділи майже 7 млн грн під час ремонту шкільних укриттів: на Дніпропетровщині судитимуть посадовицю міськради та інженера
Дніпропетровська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо посадовиці Самарівської міськради та інженера. Їх звинувачують у заволодінні 6,8 млн грн під час ремонту шкільних укриттів та службовому підробленні.
Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно посадовиці Самарівської міської ради та інженера з технічного нагляду одного з товариств за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Слідством встановлено, що у вересні 2023 року заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міськради уклала договір із підконтрольним товариством на проведення робіт з реконструкції чотирьох укриттів у навчальних закладах м. Самар.
Надалі інженер з технічного нагляду вніс до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості — завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг фактично виконаних робіт.
Посадовиця, достовірно знаючи про фіктивність інформації в актах, підписала їх, чим спричинила збитки державі на суму 6,8 млн грн.
Нагадаємо
Колишній керівниці Управління освіти і науки Волинської ОДА оголосили підозру у привласненні понад 7,5 млн грн бюджетних коштів. Вона організувала закупівлю обладнання для укриттів у школах за завищеними цінами у листопаді-грудні 2022 року.