Завладели почти 7 млн грн при ремонте школьных укрытий: на Днепропетровщине будут судить чиновницу горсовета и инженера
Киев • УНН
Днепропетровская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении чиновницы Самарского горсовета и инженера. Их обвиняют в завладении 6,8 млн грн при ремонте школьных укрытий и служебном подлоге.
Днепропетровской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Самаровского городского совета и инженера по техническому надзору одного из обществ по фактам завладения бюджетными средствами и служебного подлога (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Подробности
Следствием установлено, что в сентябре 2023 года заместитель начальника одного из управлений Самаровского горсовета заключила договор с подконтрольным обществом на проведение работ по реконструкции четырех укрытий в учебных заведениях г. Самар.
В дальнейшем инженер по техническому надзору внес в акты выполненных работ заведомо недостоверные сведения — завысил стоимость использованных строительных материалов и объем фактически выполненных работ.
Должностное лицо, достоверно зная о фиктивности информации в актах, подписало их, чем причинило ущерб государству на сумму 6,8 млн грн.
Напомним
