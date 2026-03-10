Завдали збитків на 10 тис. доларів - посадовців Автомобільних доріг України викрили на хабарі

$43.730.0850.540.36
ukenru
Ексклюзив
11:27 • 3706 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 13028 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
08:20 • 25320 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 43795 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 79644 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 50905 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 56938 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55239 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 33669 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 77960 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЦПД: рпц канонізує загиблих окупантів для виправдання війни проти України10 березня, 03:02 • 7532 перегляди
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 12255 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим10 березня, 06:25 • 27369 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 18348 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко09:07 • 12546 перегляди
Публікації
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 13028 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
08:20 • 25320 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 66337 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 69656 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 77960 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 2342 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 22379 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 29972 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 29788 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 30735 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Завдали збитків на 10 тис. доларів - посадовців Автомобільних доріг України викрили на хабарі

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Керівництво держкомпанії вимагало 10 тисяч доларів за відчуження майнового комплексу на Волині. Підозрюваних затримали під час передачі грошей посереднику.

Завдали збитків на 10 тис. доларів - посадовців Автомобільних доріг України викрили на хабарі

Правоохоронці за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили посадовців АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"", яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у відчуженні державних активів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, представнику бізнесу запропонували "допомогу" у придбанні та відчуженні майнового комплексу у Волинській області, що перебуває на балансі держкомпанії. За це посадовці вимагали грошову винагороду - йдеться про 10 тисяч доларів.

Кошти передали через начальника відділу дочірнього підприємства "Київське обласне дорожнє управління", який виступав посередником. Його затримали під час одержання всієї суми

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

Слідство встановило, що половину цих коштів він передав заступнику голови правління товариства. Останнього також затримали.

Начальнику відділу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди (хабаря) у великому розмірі або вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, та конфіскацію майна.

Суд наразі обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Заступнику голови правління повідомлено про підозру за тією ж статтею - його взяли під варту на 60 діб.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили працівника СБУ на хабарі у 68 000 доларів за зняття двох громадян з розшуку в ТЦК та оформлення відстрочки. За даними слідства, дана відстрочка мала бути оформлена за фіктивними документами про трьох дітей.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаКримінал
Нерухомість
Мобілізація
ТЦК та СП
Генеральний прокурор (Україна)
Волинська область
Служба безпеки України