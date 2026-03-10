Завдали збитків на 10 тис. доларів - посадовців Автомобільних доріг України викрили на хабарі
Київ • УНН
Керівництво держкомпанії вимагало 10 тисяч доларів за відчуження майнового комплексу на Волині. Підозрюваних затримали під час передачі грошей посереднику.
Правоохоронці за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили посадовців АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"", яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у відчуженні державних активів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Як встановило слідство, представнику бізнесу запропонували "допомогу" у придбанні та відчуженні майнового комплексу у Волинській області, що перебуває на балансі держкомпанії. За це посадовці вимагали грошову винагороду - йдеться про 10 тисяч доларів.
Кошти передали через начальника відділу дочірнього підприємства "Київське обласне дорожнє управління", який виступав посередником. Його затримали під час одержання всієї суми
Слідство встановило, що половину цих коштів він передав заступнику голови правління товариства. Останнього також затримали.
Начальнику відділу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди (хабаря) у великому розмірі або вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, та конфіскацію майна.
Суд наразі обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Заступнику голови правління повідомлено про підозру за тією ж статтею - його взяли під варту на 60 діб.
Нагадаємо
Правоохоронці викрили працівника СБУ на хабарі у 68 000 доларів за зняття двох громадян з розшуку в ТЦК та оформлення відстрочки. За даними слідства, дана відстрочка мала бути оформлена за фіктивними документами про трьох дітей.