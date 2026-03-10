Нанесли ущерб на 10 тыс. долларов - функционеров Автомобильных дорог Украины поймали на взятке

Правоохранители при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили должностных лиц АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины"", которых подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в отчуждении государственных активов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, представителю бизнеса предложили "помощь" в приобретении и отчуждении имущественного комплекса в Волынской области, находящегося на балансе госкомпании. За это должностные лица требовали денежное вознаграждение - речь идет о 10 тысячах долларов.

Средства передали через начальника отдела дочернего предприятия "Киевское областное дорожное управление", который выступал посредником. Его задержали во время получения всей суммы - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Следствие установило, что половину этих средств он передал заместителю председателя правления общества. Последнего также задержали.

Начальнику отдела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды (взятки) в крупном размере или совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, и конфискацию имущества.

Суд сейчас избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Заместителю председателя правления сообщено о подозрении по той же статье - его взяли под стражу на 60 суток.

Напомним

Правоохранители разоблачили сотрудника СБУ на взятке в 68 000 долларов за снятие двух граждан с розыска в ТЦК и оформление отсрочки. По данным следствия, данная отсрочка должна была быть оформлена по фиктивным документам о трех детях.