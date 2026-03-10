Нанесли ущерб на 10 тыс. долларов - функционеров Автомобильных дорог Украины поймали на взятке

$43.730.0850.540.36
Эксклюзив
11:27 • 3936 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 13539 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
08:20 • 25697 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 44009 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 79842 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 50994 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 57028 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55273 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 33693 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 78151 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Меню
ЦПД: РПЦ канонизирует погибших оккупантов для оправдания войны против Украины10 марта, 03:02 • 7534 просмотра
Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают10 марта, 06:00 • 12256 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным10 марта, 06:25 • 27370 просмотра
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo08:42 • 18349 просмотра
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко09:07 • 12548 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
11:25 • 13513 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
08:20 • 25680 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 66534 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 69834 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 78145 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 2528 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 22462 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 30072 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 29883 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 30829 просмотра
Нанесли ущерб на 10 тыс. долларов - функционеров Автомобильных дорог Украины поймали на взятке

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Руководство госкомпании требовало 10 тысяч долларов за отчуждение имущественного комплекса на Волыни. Подозреваемых задержали во время передачи денег посреднику.

Нанесли ущерб на 10 тыс. долларов - функционеров Автомобильных дорог Украины поймали на взятке

Правоохранители при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили должностных лиц АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины"", которых подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в отчуждении государственных активов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, представителю бизнеса предложили "помощь" в приобретении и отчуждении имущественного комплекса в Волынской области, находящегося на балансе госкомпании. За это должностные лица требовали денежное вознаграждение - речь идет о 10 тысячах долларов.

Средства передали через начальника отдела дочернего предприятия "Киевское областное дорожное управление", который выступал посредником. Его задержали во время получения всей суммы

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Следствие установило, что половину этих средств он передал заместителю председателя правления общества. Последнего также задержали.

Начальнику отдела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды (взятки) в крупном размере или совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, и конфискацию имущества.

Суд сейчас избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Заместителю председателя правления сообщено о подозрении по той же статье - его взяли под стражу на 60 суток.

Напомним

Правоохранители разоблачили сотрудника СБУ на взятке в 68 000 долларов за снятие двух граждан с розыска в ТЦК и оформление отсрочки. По данным следствия, данная отсрочка должна была быть оформлена по фиктивным документам о трех детях.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаКриминал и ЧП
Недвижимость
Мобилизация
ТЦК и СП
Генеральный прокурор Украины
Волынская область
Служба безопасности Украины