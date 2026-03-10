Нанесли ущерб на 10 тыс. долларов - функционеров Автомобильных дорог Украины поймали на взятке
Киев • УНН
Руководство госкомпании требовало 10 тысяч долларов за отчуждение имущественного комплекса на Волыни. Подозреваемых задержали во время передачи денег посреднику.
Правоохранители при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили должностных лиц АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины"", которых подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в отчуждении государственных активов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Как установило следствие, представителю бизнеса предложили "помощь" в приобретении и отчуждении имущественного комплекса в Волынской области, находящегося на балансе госкомпании. За это должностные лица требовали денежное вознаграждение - речь идет о 10 тысячах долларов.
Средства передали через начальника отдела дочернего предприятия "Киевское областное дорожное управление", который выступал посредником. Его задержали во время получения всей суммы
Следствие установило, что половину этих средств он передал заместителю председателя правления общества. Последнего также задержали.
Начальнику отдела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды (взятки) в крупном размере или совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, и конфискацию имущества.
Суд сейчас избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Заместителю председателя правления сообщено о подозрении по той же статье - его взяли под стражу на 60 суток.
