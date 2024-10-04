Затягування розслідування кримінальної справи може розцінюватись, як спроба позбавити потерпілих права на справедливий суд – правозахисники
Київ • УНН
Правозахисники вважають, що затягування розслідування кримінальної справи може позбавити потерпілих права на справедливий суд.
Намагання правоохоронців затягнути розслідування кримінального провадження може розцінюватись як опосередковане позбавлення права на справедливий суд потерпілої сторони. Про це УНН розповіли у правозахисній групі "Січ".
Коли, наприклад кримінальна справа не розслідується правоохоронними органами і вона не доходить до суду, в такому разі опосередковано правоохоронні органи позбавляють права потерпілої особи на судовий розгляд
Окрім того, за словами правозахисників, право на суд може бути обмежено або безпосередньому судом, який відмовляється розглядати скаргу/позовну заяву.
Додамо
Прикладом того, як потерпілу сторону намагалися позбавити права на судовий розгляд може бути справа проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими. В кінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем головним юристом НБУ. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію. Варто зазначити, що Зима, окрім юридичного департаменту Нацбанку, очолює також Адміністративну раду Фонду гарантування вкладів фізосіб.
За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.
Через понад 9 місяців слідчі ДБР передали справу головного юриста Нацбанку до Управління поліції в Печерському районі Києва. На думку співвласниці "Конкорду" Юлії Сосєдки, таким чином правоохоронці намагаються затягувати розслідування.