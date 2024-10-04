Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Попытки правоохранителей затянуть расследование уголовного производства может расцениваться как косвенное лишение права на справедливый суд потерпевшей стороны. Об этом УНН рассказали в правозащитной группе "Сич".

Когда, например уголовное дело не расследуется правоохранительными органами и оно не доходит до суда, в таком случае косвенно правоохранительные органы лишают права потерпевшего лица на судебное разбирательство - отметили в правозащитной группе.

Кроме того, по словам правозащитников, право на суд может быть ограничено или непосредственном судом, который отказывается рассматривать жалобу/исковое заявление.

Добавим

Примером того, как потерпевшую сторону пытались лишить права на судебное разбирательство может быть дело против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы. В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением главным юристом НБУ. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию. Стоит отметить, что Зима, кроме юридического департамента Нацбанка, возглавляет также Административный совет Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Спустя более 9 месяцев следователи ГБР передали дело главного юриста Нацбанка в Управление полиции в Печерском районе Киева. По мнению совладелицы "Конкорда" Юлии Соседки, таким образом правоохранители пытаются затягивать расследование.