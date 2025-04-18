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Засуджені за вбивство активіста Мирошниченка вийшли з в'язниці для служби в ЗСУ

Київ • УНН

 • 6768 перегляди

Засуджені за вбивство активіста Артема Мирошниченка достроково звільнилися для служби в ЗСУ. Суд звільнив Миколу Барабаша та Олександра Баришка, які виявили бажання служити.

Засуджені за вбивство активіста Мирошниченка вийшли з в'язниці для служби в ЗСУ

Засуджені за вбивство активіста й волонтера Артема Мирошниченка, яке сталося в листопаді 2019 року в місті Бахмут Донецької області, достроково звільнилися від покарання під проводом служби в Збройних силах України.

Про це пише УНН з посиланням на відповідні рішення суду.

Деталі

Відповідно до рішення Полтавського райсуду від 13 лютого, суд звільнив Миколу Барабаша від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом із встановленням адміністративного нагляду. Барабаша було звільнено умовно-достроково.

Також рішенням Первомайського міськрайонного суду Харківської області від 12 лютого було звільнено Олександра Баришка, який також висловив бажання служити в ЗСУ. Обидва засуджені пройшли військово-лікарську комісію, за результатами якої їх визнали придатними до служби, а також отримали згоду від командирів тих військових частин, у яких захотіли служити. Баришка ще й позитивно схарактеризували як людину, "щодо якої можливо застосувати умовно дострокове звільнення від відбування покарання".

Доповнення

В 2019 році у Бахмуті Донецької області помер громадський активіст, волонтер Артем Мирошниченко, якого жорстоко побили. Після побиття потерпілий тиждень перебував у комі. За неофіційною інформацією чоловіка побили молоді люди за те, що на їхнє запитання він відповів українською.

Минулого року Барабаш та Баришко отримали вирок: Барабаша засудили до 8 років позбавлення волі, а Баришка - до 9 років та 1 місяця.Нагадаємо Трьом неповнолітнім інкримінують умисне вбивство 19-річного хлопця, якого знайшли з ножовими пораненнями. Двом підозрюваним вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Павло Башинський

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