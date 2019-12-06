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Після побиття помер волонтер Артем Мирошниченко

Після побиття помер волонтер Артем Мирошниченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Бахмуті Донецької області помер громадський активіст, волонтер Артем Мирошниченко, якого жорстоко побили наприкінці листопада. Інформацію про смерть волонтера оприлюднив його брат Сергій Мирошниченко, передає УНН

"Артем помер..." - написав Сергій Мирошниченко на своїй сторінці у Facebook

Нагадаємо, про напад на Артема також повідомив його брат. За його словами, напад стався 29 листопада після 22 години вечора на вул. Горького, в районі поштового відділення. Після побиття потерпілий тиждень перебував у комі. За неофіційною інформацією чоловіка побили молоді люди за те, що на їхнє запитання він відповів українською.

Наразі затримано одного з підозрюваних – місцевий житель Бахмута 2003 року народження.

2 грудня Артемівський міськрайонний суд Донецької області обрав запобіжний захід затриманому - домашній арешт до 30 січня 2020 року. Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Засідання відбувалося у закритому режимі, що викликало обурення громадськості.

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