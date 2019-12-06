После избиения умер волонтер Артем Мирошниченко

"Артем умер ..." - написал Сергей Мирошниченко на своей странице в Facebook

Напомним, о нападении на Артема также сообщил его брат. По его словам, нападение произошло 29 ноября после 22 часов вечера на ул. Горького, в районе почтового отделения. После избиения потерпевший неделю находился в коме. По неофициальной информации мужчину избили молодые люди за то, что на их вопрос он ответил на украинском

Сейчас задержан один из подозреваемых - местный житель Бахмута 2003 года рождения.

2 декабря Артемовский городской суд области избрал меру пресечения задержанному - домашний арест до 30 января 2020 года. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Заседание проходило в закрытом режиме, что вызвало возмущение общественности.