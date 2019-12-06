После избиения умер волонтер Артем Мирошниченко

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 68741 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 39004 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 86801 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 110987 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143127 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145878 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139302 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 178442 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116543 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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После избиения умер волонтер Артем Мирошниченко

После избиения умер волонтер Артем Мирошниченко

Киев  •  УНН

 • 14248 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Бахмуте Донецкой области умер общественный активист, волонтер Артем Мирошниченко, которого жестоко избили в конце ноября. Информацию о смерти волонтера обнародовал его брат Сергей Мирошниченко, передает УНН.

"Артем умер ..." - написал Сергей Мирошниченко на своей странице в Facebook

Напомним, о нападении на Артема также сообщил его брат. По его словам, нападение произошло 29 ноября после 22 часов вечера на ул. Горького, в районе почтового отделения. После избиения потерпевший неделю находился в коме. По неофициальной информации мужчину избили молодые люди за то, что на их вопрос он ответил на украинском

Сейчас задержан один из подозреваемых - местный житель Бахмута 2003 года рождения.

2 декабря Артемовский городской суд области избрал меру пресечения задержанному - домашний арест до 30 января 2020 года. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Заседание проходило в закрытом режиме, что вызвало возмущение общественности.

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