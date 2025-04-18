Осужденные за убийство активиста Мирошниченко вышли из тюрьмы для службы в ВСУ
Киев • УНН
Осужденные за убийство активиста Артема Мирошниченко досрочно освободились для службы в ВСУ. Суд освободил Николая Барабаша и Александра Баришко, которые изъявили желание служить.
Осужденные за убийство активиста и волонтера Артема Мирошниченко, которое произошло в ноябре 2019 года в городе Бахмут Донецкой области, досрочно освободились от наказания под предводительством службы в Вооруженных силах Украины.
Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующие решение суда.
Детали
Согласно решению Полтавского райсуда от 13 февраля, суд освободил Николая Барабаша от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту с установлением административного надзора. Барабаш был освобожден условно-досрочно.
Также решением Первомайского горрайонного суда Харьковской области от 12 февраля был освобожден Александр Барышко, который также выразил желание служить в ВСУ. Оба осужденных прошли военно-врачебную комиссию, по результатам которой их признали годными к службе, а также получили согласие от командиров тех воинских частей, в которых захотели служить. Барышко еще и положительно охарактеризовали как человека, "в отношении которого возможно применить условно досрочное освобождение от отбывания наказания".
Дополнение
В 2019 году в Бахмуте Донецкой области умер общественный активист, волонтер Артем Мирошниченко, которого жестоко избили. После избиения потерпевший неделю находился в коме. По неофициальной информации мужчину избили молодые люди за то, что на их вопрос он ответил на украинском.
В прошлом году Барабаш и Барышко получили приговор: Барабаша приговорили к 8 годам лишения свободы, а Барышко - к 9 годам и 1 месяцу.Напомним Трем несовершеннолетним инкриминируют умышленное убийство 19-летнего парня, которого нашли с ножевыми ранениями. Двум подозреваемым уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.