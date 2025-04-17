Вбивство 19-річного жителя Івано-Франківська: поліція Прикарпаття повідомила про підозру третьому підлітку
Київ • УНН
Трьом неповнолітнім інкримінують умисне вбивство 19-річного хлопця, якого знайшли з ножовими пораненнями. Двом підозрюваним вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчі інкримінують неповнолітнім умисне вбивство, внаслідок важких ножових поранень 19-річному хлопцю. Передає УНН із посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.
Слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області інкримінують трьом неповнолітнім вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України
Доповнення
Двом 14-річним фігурантам, яким підозру оголосили вчора, суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід третьому підозрюваному оберуть найближчим часом.
В ході слідчих дій встановлено, що троє підлітків завдали загиблому численних ножових поранень та намагалися приховати його тіло на околиці Івано-Франківська.
Зібравши достатню доказову базу, слідчі обґрунтовано підозрюють трьох підлітків в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю.
Нагадаємо
16 квітня на околицях Івано-Франківська знайшли тіло 19-річного хлопця з ножовими пораненнями. Поліція затримала трьох неповнолітніх, яких підозрюють у вбивстві.