Вбивство 19-річного жителя Івано-Франківська: поліція Прикарпаття повідомила про підозру третьому підлітку

Слідчі інкримінують неповнолітнім умисне вбивство, внаслідок важких ножових поранень 19-річному хлопцю. Передає УНН із посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області інкримінують трьом неповнолітнім вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - йдеться у повідомленні.

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Двом 14-річним фігурантам, яким підозру оголосили вчора, суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід третьому підозрюваному оберуть найближчим часом.

В ході слідчих дій встановлено, що троє підлітків завдали загиблому численних ножових поранень та намагалися приховати його тіло на околиці Івано-Франківська.

Зібравши достатню доказову базу, слідчі обґрунтовано підозрюють трьох підлітків в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю.

Нагадаємо

16 квітня на околицях Івано-Франківська знайшли тіло 19-річного хлопця з ножовими пораненнями. Поліція затримала трьох неповнолітніх, яких підозрюють у вбивстві.