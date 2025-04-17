Убийство 19-летнего жителя Ивано-Франковска: полиция Прикарпатья сообщила о подозрении третьему подростку

Следователи инкриминируют несовершеннолетним умышленное убийство, в результате тяжелых ножевых ранений 19-летнему парню. Передает УНН со ссылкой на Полицию Ивано-Франковской области.

Следователи Следственного управления ГУНП в Ивано-Франковской области инкриминируют трем несовершеннолетним совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - говорится в сообщении.

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Двум 14-летним фигурантам, которым подозрение объявили вчера, суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Меру пресечения третьему подозреваемому изберут в ближайшее время.

В ходе следственных действий установлено, что трое подростков нанесли погибшему многочисленные ножевые ранения и пытались скрыть его тело на окраине Ивано-Франковска.

Собрав достаточную доказательную базу, следователи обоснованно подозревают трех подростков в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц с особой жестокостью.

Напомним

16 апреля в окрестностях Ивано-Франковска нашли тело 19-летнего парня с ножевыми ранениями. Полиция задержала троих несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве.