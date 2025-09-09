$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 25958 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони Photo
Ексклюзив
07:10 • 36148 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 33480 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 21889 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 20721 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 23622 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 36181 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 48746 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28460 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49384 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Застосували силу та газ проти поліцейських: на Кіровоградщині стався напад на поліцію

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У селі Войнівка на Кіровоградщині місцеві жителі напали на правоохоронців, розпиливши сльозогінний газ під час перевірки документів. Двох чоловіків затримано, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Застосували силу та газ проти поліцейських: на Кіровоградщині стався напад на поліцію

У селі Войнівка Олександрійського району Кіровоградської області місцеві жителі застосували фізичну силу та розпилили сльозогінний газ у бік правоохоронців. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Кіровоградській області.

Деталі

Інцидент стався 7 вересня: поліцейські зупинили двох чоловіків для перевірки документів, зокрема, про військовий облік. Чоловіки відреагували агресивно і почали чинити опір.

Поруч перебували інші місцеві жителі: вони влаштували штовханину та перешкоджали поліцейським. У цей момент один з жителів розпилив сльозогінний газ у бік правоохоронців. Вони звернулись по медичну допомогу.

У відповідь поліцейські також застосували засоби сльозогінної та дратівної дії - також один з них здійснив декілька пострілів в повітря і землю. Постраждалих немає.

Чоловіків затримали: їм висунуті підозри за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень або погроза насильством у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків).

Санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Обіцяв вплинути на ТЦК за 35 000 доларів: правоохоронці затримали військовослужбовця08.09.25, 13:50 • 2790 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Кіровоградська область
Україна