Застосували силу та газ проти поліцейських: на Кіровоградщині стався напад на поліцію
Київ • УНН
У селі Войнівка на Кіровоградщині місцеві жителі напали на правоохоронців, розпиливши сльозогінний газ під час перевірки документів. Двох чоловіків затримано, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.
У селі Войнівка Олександрійського району Кіровоградської області місцеві жителі застосували фізичну силу та розпилили сльозогінний газ у бік правоохоронців. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Кіровоградській області.
Деталі
Інцидент стався 7 вересня: поліцейські зупинили двох чоловіків для перевірки документів, зокрема, про військовий облік. Чоловіки відреагували агресивно і почали чинити опір.
Поруч перебували інші місцеві жителі: вони влаштували штовханину та перешкоджали поліцейським. У цей момент один з жителів розпилив сльозогінний газ у бік правоохоронців. Вони звернулись по медичну допомогу.
У відповідь поліцейські також застосували засоби сльозогінної та дратівної дії - також один з них здійснив декілька пострілів в повітря і землю. Постраждалих немає.
Чоловіків затримали: їм висунуті підозри за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень або погроза насильством у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків).
Санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
