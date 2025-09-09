Применили силу и газ против полицейских: в Кировоградской области произошло нападение на полицию

$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 25920 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопровода
Эксклюзив
07:10 • 36054 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
07:01 • 33412 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
06:31 • 21846 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35
8 сентября, 21:35 • 20686 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31
8 сентября, 17:31 • 23603 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59
8 сентября, 16:59 • 36160 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42
8 сентября, 15:42 • 48722 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
8 сентября, 12:50
8 сентября, 12:50 • 28459 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30
8 сентября, 12:30 • 49374 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября
9 сентября, 00:42
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленника
9 сентября, 01:19
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура
9 сентября, 01:55
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС
9 сентября, 02:16
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию
07:22
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию
07:22
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
07:10
Эксклюзив
07:10 • 36055 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
07:01
Эксклюзив
07:01 • 33413 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
8 сентября, 15:42
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
8 сентября, 13:06
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Си Цзиньпин
Ким Чен Ын
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Беларусь
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
7 сентября, 08:47
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Truth Social
Тесла Модель Y

Применили силу и газ против полицейских: в Кировоградской области произошло нападение на полицию

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В селе Войновка Кировоградской области местные жители напали на правоохранителей, распылив слезоточивый газ во время проверки документов. Двое мужчин задержаны, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Применили силу и газ против полицейских: в Кировоградской области произошло нападение на полицию

В селе Войновка Александрийского района Кировоградской области местные жители применили физическую силу и распылили слезоточивый газ в сторону правоохранителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Кировоградской области.

Детали

Инцидент произошел 7 сентября: полицейские остановили двух мужчин для проверки документов, в частности, о воинском учете. Мужчины отреагировали агрессивно и начали оказывать сопротивление.

Рядом находились другие местные жители: они устроили потасовку и препятствовали полицейским. В этот момент один из жителей распылил слезоточивый газ в сторону правоохранителей. Они обратились за медицинской помощью.

В ответ полицейские также применили средства слезоточивого и раздражающего действия - также один из них произвел несколько выстрелов в воздух и землю. Пострадавших нет.

Мужчин задержали: им предъявлены подозрения по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений или угроза насилием в связи с выполнением им служебных обязанностей).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Обещал повлиять на ТЦК за 35 000 долларов: правоохранители задержали военнослужащего08.09.25, 13:50 • 2790 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Кировоградская область
Украина