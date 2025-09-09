Применили силу и газ против полицейских: в Кировоградской области произошло нападение на полицию
Киев • УНН
В селе Войновка Кировоградской области местные жители напали на правоохранителей, распылив слезоточивый газ во время проверки документов. Двое мужчин задержаны, им грозит до пяти лет лишения свободы.
В селе Войновка Александрийского района Кировоградской области местные жители применили физическую силу и распылили слезоточивый газ в сторону правоохранителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Кировоградской области.
Детали
Инцидент произошел 7 сентября: полицейские остановили двух мужчин для проверки документов, в частности, о воинском учете. Мужчины отреагировали агрессивно и начали оказывать сопротивление.
Рядом находились другие местные жители: они устроили потасовку и препятствовали полицейским. В этот момент один из жителей распылил слезоточивый газ в сторону правоохранителей. Они обратились за медицинской помощью.
В ответ полицейские также применили средства слезоточивого и раздражающего действия - также один из них произвел несколько выстрелов в воздух и землю. Пострадавших нет.
Мужчин задержали: им предъявлены подозрения по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений или угроза насилием в связи с выполнением им служебных обязанностей).
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
