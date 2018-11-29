Засідання ТСК у справі Гандзюк: кого заслухають і як працюватимуть

"Виїжджаємо у Херсон на виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню вбивства Катерини Гандзюк та нападів на активістів", - зазначив політик.

За його словами, засідання проходитиме в двох режимах: відкритому, коли будуть заслуховувати керівників та працівників ОДА, та закритому – під час докладу представників правоохоронних органів.

При цьому він додав, що на засідання ТСК також запросили голову Херсонської обласної ради Владислава Мангеру, голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва, секретаря Херсонської міської ради Олену Урсуленко, прокурора прокуратури Херсонської області Кондюріна, а також представників поліції області, громадських активістів.

За словами нардепа, на засіданні в Херсоні також будуть присутні його колеги по парламенту – перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, Олена Сотник, Борислав Береза, Ігор Луценко.

Раніше УНН повідомляв, що у Херсоні наприкінці листопада відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо нападів на активістів, серед яких - справа Катерини Гандзюк.

20 листопада під час засідання тимчасової слідчої комісії у справі Катерини Гандзюк було прийнято рішення про створення робочих груп, які розглядатимуть напади активістів у п'яти містах України.

31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку в Херсоні. Усього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували в Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Всього вона перенесла 11 операцій.

Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, стало відомо про смерть активістки.

Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк в СБУ.