Заседание ВСК по делу Гандзюк: кого заслушают и как будут работать
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Очередное заседание Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов пройдет в Херсоне при участии народных депутатов - членов ВСК. Об этом сообщил народный депутат Украины (фракция БПП) Мустафа Найем, передает УНН.
"Выезжаем в Херсон на выездное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на активистов", - отметил политик.
По его словам, заседание будет проходить в двух режимах: открытом, когда будут заслушивать руководителей и работников ОГА и закрытом - во время доклада представителей правоохранительных органов.
При этом он добавил, что на заседание ВСК также пригласили председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева, секретаря Херсонского городского совета Елену Урсуленко, прокурора прокуратуры Херсонской области Кондюрина, а также представителей полиции области, общественных активистов.
По словам нардепа, на заседании в Херсоне также будут присутствовать его коллеги по парламенту - первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, Елена Сотник, Борислав Береза, Игорь Луценко.
Ранее УНН сообщал, что в Херсоне в конце ноября состоится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно нападений на активистов, среди которых - дело Екатерины Гандзюк.
20 ноября во время заседания временной следственной комиссии по делу Екатерины Гандзюк было принято решение о создании рабочих групп, которые будут рассматривать нападения на активистов в пяти городах Украины.
31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций.
Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, стало известно о смерти активистки.
После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.