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ТСК у справі Гандзюк створила п'ять робочих груп щодо нападів на активістів

ТСК у справі Гандзюк створила п'ять робочих груп щодо нападів на активістів

Київ • УНН

 • 9029 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Під час засідання тимчасової слідчої комісії у справі Катерини Гандзюк було прийнято рішення про створення робочих груп, які розглядатимуть напади активістів у п'яти містах України. Про це в Facebook повідомив народний депутат України, член ТСК Борислав Береза, передає УНН.

За його словами, на закритому засіданні ТСК було прийнято рішення відправити запити за списком всіх справ, "які є зараз у ТСК".

"Це необхідно для розуміння загальної ситуації і статистичної фіксації того, на якому етапі сьогодні слідство у тій чи іншій справі. Так само ми вибрали список справ, на яких сфокусуємо увагу. Причина того, що ми не можемо ретельно вивчити всі справи, полягає в тому, що у нас занадто мало часу на їх обробку - до 1 лютого... У разі якщо термін роботи комісії буде продовжено, то з'явиться можливість займатися і іншими справами з так званого "списку Гандзюк", - уточнив Береза.

Також нардеп озвучив список справ, яким ТСК приділить особливу увагу:

1. Херсон - справи Катерини Гандзюк і Сармата.
2. Сєвєродонецьк - справа Сергія Самарського.
3. Київ - справа Валентини Макарової.
4. Одеса - Сергій Стерненко, Віталій Устименко, Олег Михайлик.
5. Харків - справа Миколи Бичка.

"Наступне засідання комісії відбудеться на виїзді в Херсоні 29 і 30 листопада. А найближче засідання в Києві пройде в сесійний тиждень 4 або 6 грудня. Точна дата буде затверджена найближчим часом", - резюмував Береза.

Як повідомляв УНН, на сьогоднішньому засіданні ТСК мер Херсона розповів, що назвав слідству прізвище людини, яку Гандзюк підозрювала в замовленні нападу.

Нагадаємо, 31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку в Херсоні. Усього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували в Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Всього вона перенесла 11 операцій.

Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, стало відомо про смерть активістки.

Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк в СБУ.

Українські Національні Новини

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