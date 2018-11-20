Мэр Херсона назвал следствию фамилию человека, которого Гандзюк подозревала в заказе нападения

"Первый день, когда это произошло, после того как врачи начали к ней пускать, я зашел и спросил, кто это может быть. Она сказала - "русня". На следующий день она назвала конкретную фамилию, потом она назвала эту фамилию, когда ее навещал Генпрокурор. Сегодня в СБУ я назвал те подозрения, которые она озвучила", - сообщил Николаенко.



Добавим, что при этом мэр Херсона не назвал имя этого лица, но добавил, что после ряда нападений на активистов Гандзюк говорила, что "я следующая".



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"Когда избили ребят, ее друзей по общественной деятельности - она ​​говорила "я следующая", - резюмировал Николаенко.

Напомним, по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк задержали и арестовали бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Как сообщал УНН, 31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. В целом она перенесла 11 операций.

Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, стало известно о смерти активистки.

После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.