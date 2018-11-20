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Мэр Херсона назвал следствию фамилию человека, которого Гандзюк подозревала в заказе нападения

Мэр Херсона назвал следствию фамилию человека, которого Гандзюк подозревала в заказе нападения

Киев  •  УНН

 • 19025 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. После нападения отвечая на вопрос о причастных к нему, Екатерина Гандзюк сказала, что это "русня", а затем назвала фамилию человека, которого подозревает в заказе нападения на себя. Об этом во время заседания ВСК по нападению на Екатерину Гандзюк сообщил мэр Херсона Владимир Николаенко, передает корреспондент УНН.

"Первый день, когда это произошло, после того как врачи начали к ней пускать, я зашел и спросил, кто это может быть. Она сказала - "русня". На следующий день она назвала конкретную фамилию, потом она назвала эту фамилию, когда ее навещал Генпрокурор. Сегодня в СБУ я назвал те подозрения, которые она озвучила", - сообщил Николаенко.

Добавим, что при этом мэр Херсона не назвал имя этого лица, но добавил, что после ряда нападений на активистов Гандзюк говорила, что "я следующая".

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"Когда избили ребят, ее друзей по общественной деятельности - она ​​говорила "я следующая", - резюмировал Николаенко.

Напомним, по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк задержали и арестовали бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Как сообщал УНН, 31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. В целом она перенесла 11 операций.

Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, стало известно о смерти активистки.

После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.

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