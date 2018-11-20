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Мер Херсону назвав слідству прізвище людини, яку Гандзюк підозрювала у замовленні нападу

Мер Херсону назвав слідству прізвище людини, яку Гандзюк підозрювала у замовленні нападу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Після нападу відповідаючи на питання щодо причетних до нього, Катерина Гандзюк сказала, що це "русня", а потім назвала прізвище людини, яку підозрює у замовлені нападу на себе. Про це під час засідання ТСК щодо нападу на Катерину Гандзюк повідомив мер Херсона Володимир Миколаєнко, передає кореспондент УНН.

"Перший день, коли це відбулось, після того як лікарі почали до неї пускати, я зайшов і спитав, хто це може бути. Вона сказала – "русня". На наступний день вона назвала конкретне прізвище, потім вона назвала це прізвище, коли її провідував Генпрокурор. Сьогодні у СБУ я назвав ті підозри, які вона озвучила", – повідомив Миколаєнко.

Додамо, що при цьому мер Херсона не назвав ім’я цієї особи, але додав, що після низки нападів на активістів Гандзюк казала, що "я наступна".

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"Коли побили хлопців, її друзів по громадській діяльності – вона казала "я наступна", - резюмував Миколаєнко.

Нагадаємо, у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк затримали й арештували колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.

Як повідомляв УНН, 31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували у Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Загалом вона перенесла 11 операцій.

Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, стало відомо про смерть активістки.

Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.

Українські Національні Новини

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