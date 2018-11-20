Мер Херсону назвав слідству прізвище людини, яку Гандзюк підозрювала у замовленні нападу

"Перший день, коли це відбулось, після того як лікарі почали до неї пускати, я зайшов і спитав, хто це може бути. Вона сказала – "русня". На наступний день вона назвала конкретне прізвище, потім вона назвала це прізвище, коли її провідував Генпрокурор. Сьогодні у СБУ я назвав ті підозри, які вона озвучила", – повідомив Миколаєнко.



Додамо, що при цьому мер Херсона не назвав ім’я цієї особи, але додав, що після низки нападів на активістів Гандзюк казала, що "я наступна".



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"Коли побили хлопців, її друзів по громадській діяльності – вона казала "я наступна", - резюмував Миколаєнко.

Нагадаємо, у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк затримали й арештували колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.

Як повідомляв УНН, 31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували у Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Загалом вона перенесла 11 операцій.

Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, стало відомо про смерть активістки.

Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.