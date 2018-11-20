Луценко відзвітував дипломатам з ЄС про розслідування справи Гандзюк

"19 листопада 2018 року у приміщенні Представництва ЄС в Україні відбулася зустріч Генерального прокурора України Юрія Луценка з керівниками дипломатичних представництв країн ЄС. Під час заходу європейських колег поінформовано про стан досудового розслідування в актуальних кримінальних провадженнях стосовно переслідувань та нападів на громадських активістів, у тому числі вбивства Катерини Гандзюк", – йдеться у повідомленні.

"Катерина Гандзюк була однією з небагатьох активістів для громади, а не для особистого збагачення. Виконавці разом з організатором встановлені та затримані", – сказав Луценко.

Він наголосив, що у більшості кримінальних проваджень стосовно переслідувань та нападів на громадських активістів правоохоронні органи мають успіхи у розслідуваннях, втім окремі діячі надмірно політизують питання, що є неприпустимим.

Як зазначили у ГПУ, іноземною стороною висловлено підтримку відомства у розслідуванні злочинів вказаної категорії.

Нагадаємо, у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк затримали й арештували колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.

Як повідомляв УНН, 31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували у Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Загалом вона перенесла 11 операцій.

Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, стало відомо про смерть активістки.

Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.